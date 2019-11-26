Защитнику «Лос-Анджелеса» Мартинесу наступили коньком на руку

Защитник «Лос-Анджелеса» Алек Мартинес получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (3:4 ОТ). Игрок «Кингз» пытался выбить в падении шайбу, а один и соперников случайно наступил ему на руку коньком, сообщает LA Kings Insider.

Мартинес отправлен был отправлен на обследование в больницу. Пока сложность повреждения и сроки восстановления игрока неизвестны.

В нынешнем сезоне 32-летний американец провел 23 матча и отметился 5 результативными передачами.

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