Защитнику «Каролины» Лего сделали операцию на руке

Защитник «Каролины» Шарль Лего перенес операцию по восстановлению нескольких разорванных сухожилий на правой руке после травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:4), сообщила клубная пресс-служба.

Рука 22-летнего канадца была порезана коньком нападающего Николаса Робертсона в ходе стычки в конце первого периода, когда Робертсон лежал на льду после силового приема.

Ожидается, что Лего пропустит 3-4 месяца.

Защитник в сезоне-2025/26 в 8 матчах набрал 2 (1+1) очка. Он дебютировал в НХЛ.