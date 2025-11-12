Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

12 ноября, 15:48

Защитнику «Каролины» Лего сделали операцию на руке

Павел Лопатко

Защитник «Каролины» Шарль Лего перенес операцию по восстановлению нескольких разорванных сухожилий на правой руке после травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:4), сообщила клубная пресс-служба.

Рука 22-летнего канадца была порезана коньком нападающего Николаса Робертсона в ходе стычки в конце первого периода, когда Робертсон лежал на льду после силового приема.

Ожидается, что Лего пропустит 3-4 месяца.

Защитник в сезоне-2025/26 в 8 матчах набрал 2 (1+1) очка. Он дебютировал в НХЛ.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Читайте также
Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Популярное видео
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренер вратарей ЦСКА Давыдов оценил дебют Мурашова в НХЛ

«Рейнджерс» подписали экс-вратаря ЦСКА Мартина и поместили на драфт отказов для отправки в АХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 12 5 25
2 Каролина 16 11 5 22
3 Питтсбург 17 9 8 21
4 Айлендерс 17 9 8 20
5 Рейнджерс 18 9 9 20
6 Филадельфия 16 8 8 19
7 Коламбус 17 9 8 19
8 Вашингтон 17 8 9 17
Атлантический дивизион И В П О
1 Монреаль 17 10 7 22
2 Оттава 18 9 9 22
3 Бостон 19 11 8 22
4 Детройт 17 10 7 20
5 Флорида 17 9 8 19
6 Тампа-Бэй 16 8 8 18
7 Торонто 18 8 10 18
8 Баффало 17 5 12 14
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 18 12 6 29
2 Даллас 18 11 7 25
3 Виннипег 17 10 7 20
4 Юта 17 10 7 20
5 Чикаго 17 8 9 20
6 Миннесота 18 7 11 18
7 Сент-Луис 17 6 11 15
8 Нэшвилл 18 5 13 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 17 11 6 23
2 Лос-Анджелес 18 9 9 22
3 Сиэтл 17 8 9 21
4 Эдмонтон 19 8 11 20
5 Вегас 16 7 9 19
6 Сан-Хосе 18 8 10 19
7 Ванкувер 18 8 10 17
8 Калгари 19 5 14 12
Результаты / календарь
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
14.11 03:00 Флорида – Вашингтон 6 : 3
14.11 03:00 Оттава – Бостон 5 : 3
14.11 03:00 Торонто – Лос-Анджелес 3 : 4 ОТ
14.11 03:00 Монреаль – Даллас 0 : 7
14.11 03:00 Детройт – Анахайм 6 : 3
14.11 03:30 Коламбус – Эдмонтон 5 : 4
14.11 05:00 Калгари – Сан-Хосе 2 : 0
14.11 05:00 Колорадо – Баффало 6 : 3
14.11 06:00 Сиэтл – Виннипег 5 : 3
14.11 06:00 Вегас – Айлендерс 3 : 4 ОТ
14.11 22:00 Нэшвилл – Питтсбург - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости