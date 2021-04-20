Защитник «Ванкувера» Эдлер дисквалифицирован на два матча и оштрафован

Защитник «Ванкувера» Александр Эдлер дисквалифицирован на две игры, информирует сайт НХЛ. Кроме того, с него удержат часть зарплаты, а это порядка 100 тысяч долларов, которые будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

Напомним, что в матче с «Торонто» (3:2) Эдлер ударил коленом Зака Хаймана на 11-й минуте второго периода, за что получил большой штраф и был удален до конца матча.

Эпизод расценили так, что Эдлер устал после смены и не успел среагировать на движение Хаймана, который пытался уйти от силового приема. Эдлер выставил ногу, чтобы остановить соперника. Хайман в итоге получил травму.

Для Эдлер это уже третья дисквалификаия. Однако ранее он был наказан за другие нарушения.

В этом сезоне 34-летний швед провел 37 матчей, в которых отдал шесть результативных передач.