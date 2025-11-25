Защитника «Рейнджерс» Гаврикова признали второй звездой матча с «Сент-Луисом»

Российский защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (3:2).

30-летний россиянин сделал две результативные передачи. В сезоне-2025/26 у него 10 (3+7) очков в 24 матчах.

Первой звездой матча признали нападающего «Рейнджерс» Алексиса Лафренье, третьей — его партнера по команде, нападающего Винса Трочека. Оба забили по голу.