Защитника «Питтсбурга» Джонса отстранили на 20 матчей за допинг

Защитник «Питтсбурга» Калеб Джонс дисквалифицирован на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба НХЛ.

Отмечается, что в этот период 28-летний спортсмен не будет получать заработную плату. Также дисквалификация сопровождается обязательным направлением игрока в программу помощи для оценки состояния и возможного лечения.

В сезоне-2025/26 Джонс провел за «Питтсбург» семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ и отметился одной голевой передачей. В прошлом сезоне он играл за «Лос-Анджелес».

Защитник является победителем молодежного чемпионата мира 2017 года в составе сборной США.