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Сегодня, 09:56

Защитника «Нэшвилла» Боровецки увезли с площадки на носилках после сильного удара о борт

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Марк Боровицки.
Фото USA Today Sports

Защитник «Нэшвилла» Марк Боровецки был серьезно травмирован в матче против «Филадельфии» в регулярном сезоне НХЛ.

Во втором периоде хоккеист ударился о борт после борьбы с нападающим «Флайерз» Морганом Фростом. Канадец покинул лед на носилках.

В «Нэшвилле» рассказали, что на данный момент Боровецки находится в сознании и сохраняет подвижность конечностей. В ближайшее время он пройдет в больнице дополнительный осмотр.

Марк Боровицки
ХК Нэшвилл Предаторз
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1 Питтсбург 5 4 1 9
2 Филадельфия 5 4 1 8
3 Каролина 5 3 2 7
4 Рейнджерс 5 3 2 7
5 Нью-Джерси 5 3 2 6
6 Вашингтон 6 3 3 6
7 Айлендерс 5 2 3 4
8 Коламбус 6 2 4 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 6 5 1 10
2 Баффало 5 4 1 8
3 Торонто 6 4 2 8
4 Флорида 5 3 2 7
5 Детройт 4 2 2 6
6 Оттава 5 3 2 6
7 Тампа-Бэй 6 3 3 6
8 Монреаль 6 3 3 6
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 5 4 1 9
2 Колорадо 6 3 3 7
3 Сент-Луис 3 3 0 6
4 Нэшвилл 7 2 5 5
5 Чикаго 4 2 2 4
6 Виннипег 5 2 3 4
7 Миннесота 5 1 4 3
8 Аризона 5 1 4 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 5 4 1 8
2 Вегас 6 4 2 8
3 Сиэтл 6 2 4 6
4 Лос-Анджелес 7 3 4 6
5 Эдмонтон 5 2 3 4
6 Анахайм 5 1 4 3
7 Ванкувер 6 0 6 2
8 Сан-Хосе 7 1 6 2
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28.10
23.10 02:00
Вашингтон – Лос-Анджелес
 4 : 3
23.10 02:00
Виннипег – Торонто
 1 : 4
23.10 02:00
Коламбус – Питтсбург
 3 : 6
23.10 02:00
Монреаль – Даллас
 2 : 5
23.10 02:00
Тампа-Бэй – Айлендерс
5 : 3
23.10 03:00
Нэшвилл – Филадельфия
 1 : 3
23.10 05:00
Ванкувер – Баффало
 1 : 5
23.10 05:00
Вегас – Колорадо
 2 : 3
23.10 05:00
Калгари – Каролина
 3 : 2 ОТ
23.10 21:00
Чикаго – Сиэтл
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 11
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 5 11
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 5 10
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 6 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 6
Алекс Так

Алекс Так

Баффало

5 6
И КН
Алекс Стэлок

Алекс Стэлок

Чикаго

 2 0.75
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 4 1.25
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