Защитника «Нэшвилла» Боровецки увезли с площадки на носилках после сильного удара о борт

Защитник «Нэшвилла» Марк Боровецки был серьезно травмирован в матче против «Филадельфии» в регулярном сезоне НХЛ.

Во втором периоде хоккеист ударился о борт после борьбы с нападающим «Флайерз» Морганом Фростом. Канадец покинул лед на носилках.

В «Нэшвилле» рассказали, что на данный момент Боровецки находится в сознании и сохраняет подвижность конечностей. В ближайшее время он пройдет в больнице дополнительный осмотр.