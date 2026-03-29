Сергачев признан второй звездой дня в НХЛ. Защитник «Юты» сделал ассистентский покер

Защитник «Юты» Михаил Сергачев признан второй звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» (6:2) хоккеист сделал четыре результативные передачи.

Первой звездой дня стал форвард «Филадельфии» Оуэн Типпет, который сделал хет-трик и голевой пас в игре против «Детройта» (5:3). Третья звезда дня — нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 1+2 в матче с «Анахаймом» (4:2).