Сегодня, 08:30

Сергачев: «Три года назад у меня треснул локоть из-за щелчка Овечкина»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Михаил Сергачев.
Фото Global Look Press

Защитник «Юты», двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Михаил Сергачев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем знакомстве с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

— Кстати, вы когда-нибудь попадали под щелчок Овечкина, чтобы реально почувствовать на себе его силу?

— У меня три года назад треснул локоть из-за его щелчка! С тех пор играю со специальной накладкой на нем. Тогда мы проигрывали — 1:5 или 1:6, меня как молодого выпустили в меньшинстве справа, под Сашу. Сел под его бросок — локоть потом стал огромный. Сделали рентген — оказалась трещина.

— Значит, теперь знаете на собственном опыте, что это такое. Есть ли еще у кого-то в НХЛ такой щелчок по силе?

— Да, многие бросают сильно — Стэмкос, Лайне. Но у Овечкина уникально другое — выбор точки. В этом он самый креативный. Он видит, как вратарь перемещается, и в последний момент бросает туда, где ему неудобно: в противоход, в подмышку, рядом с корпусом. Поэтому вратарям его так тяжело «читать».

Михаил Сергачев, Александр Овечкин и&nbsp;Артемий Панарин.«Многие в НХЛ бросают сильно. Но у Овечкина уникально другое». Интервью с Михаилом Сергачевым
Александр Овечкин
Михаил Сергачев
