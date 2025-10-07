Сергачев рассказал о главном преимуществе Кучерова

Защитник «Юты», двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Михаил Сергачев в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился подробностями подготовки своего бывшего партнера по «Лайтнинг» Никиты Кучерова.

— Такое ощущение, что Кучеров — машина. Ему отдых вообще не нужен?

— Он видит у себя какие-то недостатки и понимает: чтобы их исправить, нужно много времени, все лето. По ходу сезона это невозможно. Поэтому летом так и работает. Для меня он в «Тампе» всегда был своеобразным наставником. Многие люди думают, что тренировки — это бег от борта до борта. На самом деле это больше работа мозга, чем ног и рук. Никита все продумывает, анализирует, что именно нужно отработать, и делает это.

— Считается, что его игра целиком построена на интеллекте.

— Думаю, процентов на шестьдесят. Остальные сорок — это техника, но она напрямую с этим интеллектом связана. Главное преимущество Куча — это его мозг.