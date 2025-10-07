Сергачев: «В детстве выгнали из школы «Нефтехимика», было много плохих, даже грязных ситуаций»

Защитник «Юты», двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Михаил Сергачев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем детстве в родном Нижнекамске.

— Каким был Нижнекамск вашего детства? Похож на сериал «Слово пацана», снимавшийся по событиям в Казани, столице республики?

— Если смотреть сегодняшним взглядом — наверное, напоминал. Но тогда я этого не понимал. Для меня это была просто реальность, в которой жил. Закончил школу в час дня — и до вечера куча времени. Зимой — хоккей на улице, снеговики, прогулки по рынку. Прикольное было детство!

Конечно, были и гопники, и драки вечные: «Че ты сказал? Давай драться!». Для меня это было нормально, и сейчас думаю — даже хорошо, что через это прошел. Я был высокий, еще и поэтому старшие ребята в школе постоянно лезли, драться приходилось регулярно. Но это тоже закаляло. И в раздевалке постоянно что-то происходило. Было много плохих, даже грязных ситуаций. Драки там тоже были постоянно. И меня выгоняли из клуба.

— Вас-то за что?

— Все ребята, включая меня, чудили с формой, портили ее другим. Как-то раз я оказался крайним, отцу было стыдно. Сейчас думаю, что на его месте своего сына обратно не вернул бы. Просто чтобы в глаза людям не смотреть. Но он все-таки дал мне еще один шанс, и после этого я успокоился.

— Сколько вам тогда было?

— Лет десять. Все эти идиотские приколы нам казались веселыми. Тогда ведь не думаешь, что родители пацанов получают тридцать тысяч рублей, а экипировка стоит двадцать. Сейчас ставлю себя на место этих родителей, и мне становится не по себе. Были истории и похуже: кто-то пришел в раздевалку команды 97-го года рождения и обчистил у всех карманы.

В общем, постоянно что-то происходило. Моментами было очень тяжело. Но меня отец нормально воспитывал, поэтому после той истории с формой жести с моей стороны больше не было. Хоть я и творил ерунду, все равно у меня какая-то мораль была. Максимум — спрятать чью-то форму и смотреть, как он ее ищет.