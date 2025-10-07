Сергачев — об интервью Собчак: «Был мандраж. Понимаю, что пришел неготовым»
Защитник «Юты», двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Михаил Сергачев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем опыте интервью Ксении Собчак.
— А как вы чувствовали себя много позже, давая интервью неспортивным блогерам? Например, Ксении Собчак.
— На самом интервью все было нормально — но перед ним, естественно, был мандраж. Ты же не знаешь, какие вопросы зададут и на какую тему, никто тебе список заранее не присылает. Приходишь — и перед тобой Ксения Анатольевна, которая начинает спрашивать. Но когда разговор пошел, я понял: у нее не стоит задачи «задушить» меня, а есть цель — разузнать что-то новое. В целом получилось, на мой взгляд, нормально. После этого меня многие стали называть «самым скромным хоккеистом в России», видимо, потому что я не наговорил ничего лишнего.
— То есть этот опыт вам понравился?
— Это был интересный опыт, да. Но если бы позвали сейчас — наверное, не пошел бы. Просто потому, что мне нечего сказать. Такие интервью обычно делают ради какого-то инфоповода — у человека выходит фильм, книга или проект, и он идет к Собчак или каким-то другим блогерам его рекламировать. Ты что-то сказал, публика посмотрела твой продукт, купила его. У меня ничего такого не было, продавать было нечего. И сейчас понимаю, что пошел на это интервью не готовым. Кому интересно мое мнение о том, что нас не допускают к Олимпиаде?
— Но новая аудитория после этого точно же появилась.
— Сто процентов. Этому очень рад. Благодаря таким интервью меня узнали не только хоккейные болельщики, но и люди из других сфер — продюсеры, руководители компаний. Это тоже важно. Сейчас могу делать разные проекты — тот же Матч года, и мне проще договариваться с партнерами. Они понимают: у этого человека есть медийность, его знают, с ним интересно работать. Но если тогда думал, что пойти на такое интервью — круто, то сейчас отношусь к этому поспокойнее.
— А как вообще организовывалось то интервью с Собчак? Почему именно с вами?
— У меня тогда была помощник по пиару, которая с ней хорошо общались. Она и договорилась. Согласовали дату, выбрали локацию, все просто. Какой-то особой дружбы с Ксенией у меня не сложилось, но, когда пересекаемся на мероприятиях, можем поздороваться, обменяться парой фраз. Смолток (small talk — короткий разговор на общие темы, англ.) — и ничего более глубокого.
