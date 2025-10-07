Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:00

Сергачев — об интервью Собчак: «Был мандраж. Понимаю, что пришел неготовым»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Защитник «Юты», двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Михаил Сергачев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем опыте интервью Ксении Собчак.

— А как вы чувствовали себя много позже, давая интервью неспортивным блогерам? Например, Ксении Собчак.

— На самом интервью все было нормально — но перед ним, естественно, был мандраж. Ты же не знаешь, какие вопросы зададут и на какую тему, никто тебе список заранее не присылает. Приходишь — и перед тобой Ксения Анатольевна, которая начинает спрашивать. Но когда разговор пошел, я понял: у нее не стоит задачи «задушить» меня, а есть цель — разузнать что-то новое. В целом получилось, на мой взгляд, нормально. После этого меня многие стали называть «самым скромным хоккеистом в России», видимо, потому что я не наговорил ничего лишнего.

— То есть этот опыт вам понравился?

— Это был интересный опыт, да. Но если бы позвали сейчас — наверное, не пошел бы. Просто потому, что мне нечего сказать. Такие интервью обычно делают ради какого-то инфоповода — у человека выходит фильм, книга или проект, и он идет к Собчак или каким-то другим блогерам его рекламировать. Ты что-то сказал, публика посмотрела твой продукт, купила его. У меня ничего такого не было, продавать было нечего. И сейчас понимаю, что пошел на это интервью не готовым. Кому интересно мое мнение о том, что нас не допускают к Олимпиаде?

— Но новая аудитория после этого точно же появилась.

— Сто процентов. Этому очень рад. Благодаря таким интервью меня узнали не только хоккейные болельщики, но и люди из других сфер — продюсеры, руководители компаний. Это тоже важно. Сейчас могу делать разные проекты — тот же Матч года, и мне проще договариваться с партнерами. Они понимают: у этого человека есть медийность, его знают, с ним интересно работать. Но если тогда думал, что пойти на такое интервью — круто, то сейчас отношусь к этому поспокойнее.

— А как вообще организовывалось то интервью с Собчак? Почему именно с вами?

— У меня тогда была помощник по пиару, которая с ней хорошо общались. Она и договорилась. Согласовали дату, выбрали локацию, все просто. Какой-то особой дружбы с Ксенией у меня не сложилось, но, когда пересекаемся на мероприятиях, можем поздороваться, обменяться парой фраз. Смолток (small talk — короткий разговор на общие темы, англ.) — и ничего более глубокого.

Михаил Сергачев, Александр Овечкин и&nbsp;Артемий Панарин.«Многие в НХЛ бросают сильно. Но у Овечкина уникально другое». Интервью с Михаилом Сергачевым
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Михаил Сергачев
Хоккей
НХЛ
Читайте также
Скандальная украинская фигуристка Баюл вынуждена продать дом в США: у нее нет работы и денег
Что говорят о Сергее Бобровском перед сезоном НХЛ 2025/26
Загранпаспорт россиян могут аннулировать из-за ошибок. Что нужно знать
Перешедший на сторону ВСУ экс-офицер Ступников оставил в РФ долги по кредитам
Макдэвид по новому контракту с «Эдмонтоном» будет получать 12,5 миллиона
Глава Минтруда предложил принцип «двух ключей» для поддержки неработающих людей
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сергачев рассказал о главном преимуществе Кучерова

Сергачев: «В детстве выгнали из школы «Нефтехимика», было много плохих, даже грязных ситуаций»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег Джетс 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
8.10 00:00
Флорида – Чикаго
 - : -
8.10 03:00
Рейнджерс – Питтсбург
 - : -
8.10 05:30
Лос-Анджелес – Колорадо
 - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости