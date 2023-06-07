Гавриков подписал новый двухлетний контракт с «Лос-Анджелесом»

Защитник Владислав Гавриков подписал двухлетний контракт с «Лос-Анджелесом», сообщил агента игрока Дэн Мильштейн в Twitter.

27-летний россиянин начал сезон-2022/23 НХЛ в составе «Коламбуса», за который играл с сезона-2018/19. 1 марта он был обменян в «Лос-Анджелес» вместе с Йонасом Корписало на вратаря Джонатана Куикка и два драфт-пика.

В «регулярке» он провел 20 матчей за «Кингз» и набрал 9 (3+6) очков. В составе «Коламбуса» его статистика — 52 матча и 10 (3+7) очков.