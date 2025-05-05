Защитник «Виннипега» Моррисси получил травму в седьмом матче с «Сент-Луисом»

Защитник «Виннипега» Джош Моррисси травмировался в седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Сент-Луиса» (4:3 2ОТ).

В первом периоде 30-летний защитник получил удар от форварда «Блюз» Оскара Сундквиста, чуть позже Моррисси отправился в раздевалку.

В этом сезоне на его счету 62 (14+48) очка в 80 матчах регулярного чемпионата. В Кубке Стэнли-2025 он сделал три голевых паса в 7 играх.