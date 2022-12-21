Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:14

Моррисси продлил серию с передачами до 10 матчей — это шестой результат среди защитников НХЛ за последние 35 лет

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Виннипег» победил «Оттаву» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Защитник «Джетс» Джош Моррисси отметился голом и результативной передачей. Моррисси довел серию игр с передачами до 10.

Этот показатель 27-летнего канадца — шестой за последние 35 лет в НХЛ. Более длинные серии были только у пяти защитников — Брайана Лича (15 матче с передачами, сезон-1991/92), Фила Хаусли (14, 1992/93), Кэйла Макара (13, 2021/22), Гарри Гэлли (11, 1993/94) и Эла Макинниса (11, 1990/91).

В этом сезоне Моррисси набрал 38 (6+32) очков в 32 матчах за клуб.

«Виннипег» занимает третье место в таблице Западной конференции с 43 очками в 32 матчах.

Джош Моррисси
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Оттава Сенаторз
0
Читайте также
Дмитрий Аленичев: «Я был прав — Месси стал чемпионом мира. Но он еще сыграет в 2026-м»
Месси и Мбаппе рыдают в сторонке! На чемпионате России у фигуристов будет еще жарче
В США назвали национализмом законы об отмене русского языка на Украине
Польшу уличили в стремлении напасть на Россию с территории Украины
В МИДе рассказали об отказе РФ и Индии от доллара и евро в торговле
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кросби стал единственным действующим хоккеистом, набравшим минимум 100 очков в матчах против трех команд НХЛ

«Сент-Луис» проиграл «Сиэтлу», несмотря на шайбу Бучневича и передачу Торопченко
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 32 20 12 46
2 Нью-Джерси 32 21 11 44
3 Питтсбург 32 19 13 42
4 Рейнджерс 34 18 16 41
5 Айлендерс 33 18 15 38
6 Вашингтон 34 17 17 38
7 Филадельфия 33 11 22 29
8 Коламбус 32 10 22 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 31 25 6 52
2 Торонто 33 20 13 46
3 Тампа-Бэй 31 20 11 41
4 Баффало 32 16 16 34
5 Флорида 33 15 18 34
6 Детройт 31 13 18 33
7 Монреаль 32 15 17 32
8 Оттава 32 14 18 30
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 33 19 14 44
2 Виннипег 32 21 11 43
3 Миннесота 31 18 13 38
4 Колорадо 30 17 13 36
5 Сент-Луис 33 16 17 33
6 Нэшвилл 30 13 17 30
7 Аризона 30 10 20 25
8 Чикаго 30 7 23 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 34 22 12 45
2 Лос-Анджелес 35 18 17 41
3 Сиэтл 31 18 13 39
4 Эдмонтон 33 17 16 36
5 Калгари 33 15 18 36
6 Ванкувер 31 13 18 29
7 Сан-Хосе 34 10 24 26
8 Анахайм 33 9 24 21
Результаты / календарь
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
21.12 03:00
Каролина – Нью-Джерси
 4 : 1
21.12 03:00
Питтсбург – Рейнджерс
3 : 2
21.12 03:00
Торонто – Тампа-Бэй
 4 : 1
21.12 03:00
Филадельфия – Коламбус
 5 : 3
21.12 04:00
Виннипег – Оттава
 5 : 1
21.12 06:00
Сиэтл – Сент-Луис
 5 : 2
21.12 06:30
Лос-Анджелес – Анахайм
 4 : 1
21.12 06:30
Сан-Хосе – Калгари
 3 : 7
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 33 54
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 50
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 28
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 33 24
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 22 1.89
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 8 1.96
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости