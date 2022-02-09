Защитник «Вегаса» Пьетранжело набрал 500 очков за карьеру в НХЛ

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:0.

Защитник «рыцарей» Алекс Пьетранжело отличился заброшенной шайбой. Для 32-летнего канадца это 500-е (123+377) очко за карьеру в НХЛ. Он является пятым активным защитником лиги с таким показателем.

Пьетранжело большую часть карьеры в НХЛ провел в «Сент-Луисе», выступая за клуб с 2009 по 20202 год.