Защитник «Вегаса» Пьетранджело приостановил карьеру из-за состояния здоровья

Защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело заявил о приостановке игровой карьеры из-за состояния здоровья.

«Последние несколько лет были очень тяжелыми для моего физического состояния, и сейчас я нахожусь в сложной ситуации с точки зрения общей физической формы для игры в хоккей. После консультаций с врачами и обсуждений с семьей мне было рекомендовано отказаться от интенсивных нагрузок, связанных с хоккеем, чтобы попытаться улучшить состояние здоровья и вернуться к нормальному качеству жизни», — приводит слова Пьетранджело официальный сайт клуба.

Ранее журналист Дэвид Паньотта сообщал, что Пьетранджело потребуется несколько серьезных операций, за которыми последует длительное восстановление.

35-летний канадец провел 1087 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 637 (148+489) очков.