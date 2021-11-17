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Защитник «Вегаса» о том, что в Америке думают о России: «Стереотипы — медведи, водка — уже ушли»

17:35
Даниил Мироманов. Фото Getty Images
Даниил Мироманов. Фото Getty Images
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Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о стереотипах о жизни в России.

Даниил Мироманов. «Американские стереотипы о водке и медведях уже ушли». Интервью российского новичка «Вегаса» Мироманова

— Легко адаптировались к американскому менталитету?

— Да. У меня и девушка — американка. Я седьмой год в Америке, всю кухню знаю наизусть.

— Партнеры расспрашивают вас о России?

— Конечно, постоянно. Много кто был в России или Европе. Отзываются о Москве, о Питере хорошими словами.

— Уже не шутят про медведей?

— Нет, эти стереотипы — медведи, водка — уже ушли.

— Как Лас-Вегас справляется с пандемией?

— Не знаю, сколько процентов жителей Америки вакцинировались, но масок уже почти нет. Жизнь вернулась к норме, люди забыли уже о коронавирусе. Полные стадионы, все открыто. Очень приятно видеть болельщиков на трибунах.

Полностью интервью Даниила Мироманова читайте здесь

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Михаил Скрыль все материалы автора
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