Защитник «Вегаса» о том, что в Америке думают о России: «Стереотипы — медведи, водка — уже ушли»
17:35
Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о стереотипах о жизни в России.
«Американские стереотипы о водке и медведях уже ушли». Интервью российского новичка «Вегаса» Мироманова
— Легко адаптировались к американскому менталитету?
— Да. У меня и девушка — американка. Я седьмой год в Америке, всю кухню знаю наизусть.
— Партнеры расспрашивают вас о России?
— Конечно, постоянно. Много кто был в России или Европе. Отзываются о Москве, о Питере хорошими словами.
— Уже не шутят про медведей?
— Нет, эти стереотипы — медведи, водка — уже ушли.
— Как Лас-Вегас справляется с пандемией?
— Не знаю, сколько процентов жителей Америки вакцинировались, но масок уже почти нет. Жизнь вернулась к норме, люди забыли уже о коронавирусе. Полные стадионы, все открыто. Очень приятно видеть болельщиков на трибунах.
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