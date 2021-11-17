Защитник «Вегаса» Мироманов о критике в НХЛ: «Это в России любят тыкать «минусами». Здесь такого нет»

Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов в интервью «СЭ» прокомментировал взаимоотношения с главным тренером Питером Дебуром.

— В «Вегасе» принято общение с главным тренером?

— И в «Вегасе», и в «Хендерсоне» отличные тренеры. Всегда идет диалог. Постоянно общаешься с тренерами, узнаешь от них что-то новое. Питер Дебур хвалил меня, говорил, чтобы продолжал так же, ничего не выдумывал, а просто играл в хоккей. Это в России любят тыкать «минусами». Здесь такого нет.

— То есть в «Вегасе» полностью вами довольны — главное, грамотно подвести вас к основе?

— Да. Как я уже говорил, когда подписывал контракт, у меня есть конкретная роль, к которой меня ведут. Я — атакующий защитник, который подключается, разгоняет атаки, выходит в большинстве. Чтобы играть в НХЛ, надо быть сформированным хоккеистом во всех трех зонах. Сейчас мы над этим работаем. Самое тяжелое — зайти в НХЛ. А играть — я бы не сказал, что это что-то нереальное.