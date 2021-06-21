Защитник «Вегаса» Макнэбб ударил Сузуки рукой в голову на глазах судьи и не получил за это штраф

«Монреаль» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли встречается с «Вегасом».

В конце второго периода защитник «рыцарей» Брейден Макнэбб при счете 0:1 ударил форварда «Канадиенс» Ника Сузуки рукой в голову на глазах судьи матча Криса Ли, но не получил за это штраф.

Счет в серии 2-1 в пользу «Монреаля».