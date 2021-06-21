Защитник «Вегаса» Макнэбб ударил Сузуки рукой в голову на глазах судьи и не получил за это штраф
05:16
«Монреаль» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли встречается с «Вегасом».
В конце второго периода защитник «рыцарей» Брейден Макнэбб при счете 0:1 ударил форварда «Канадиенс» Ника Сузуки рукой в голову на глазах судьи матча Криса Ли, но не получил за это штраф.
Счет в серии 2-1 в пользу «Монреаля».
LOOKS RIGHT AT IT— BobbyLotsOfNumbers (@TheReplayGuy) June 21, 2021
Apparently, this is ok. #GoHabsGo
? @NHLonNBCSports pic.twitter.com/826STo1sRZ
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