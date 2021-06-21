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Защитник «Вегаса» Макнэбб ударил Сузуки рукой в голову на глазах судьи и не получил за это штраф

05:16

«Монреаль» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли встречается с «Вегасом».

В конце второго периода защитник «рыцарей» Брейден Макнэбб при счете 0:1 ударил форварда «Канадиенс» Ника Сузуки рукой в голову на глазах судьи матча Криса Ли, но не получил за это штраф.

Счет в серии 2-1 в пользу «Монреаля».

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Сергей Разин все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей