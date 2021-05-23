Защитник «Вегаса» клюшкой разбил нос Капризову. Видео

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов получил повреждение в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса».

Защитник «Вегаса» Николас Хэг в борьбе с 24-летним россиянином разбил форварду нос клюшкой. После этого Капризов отправился на скамейку запасных.