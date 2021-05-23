Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Защитник «Вегаса» клюшкой разбил нос Капризову. Видео

04:32
Теги:

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов получил повреждение в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса».

Защитник «Вегаса» Николас Хэг в борьбе с 24-летним россиянином разбил форварду нос клюшкой. После этого Капризов отправился на скамейку запасных.

Читайте также

Латвия — Казахстан: видеообзор матча ЧМ-2021
Глава минобороны Великобритании назвал Россию угрозой номер один
Скрыл измену: прячущийся от жены популярный певец сорвался с балкона
Видео: Соседка Reeflay рассказала о его скандалах с подругой

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей