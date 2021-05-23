Защитник «Вегаса» клюшкой разбил нос Капризову. Видео
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов получил повреждение в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса».
Защитник «Вегаса» Николас Хэг в борьбе с 24-летним россиянином разбил форварду нос клюшкой. После этого Капризов отправился на скамейку запасных.
Kirill Kaprizov back on the bench with some repairs after taking Hague's stick to the nose #mnwild pic.twitter.com/XsYlSjDOeD— Spoked Z (@SpokedZ) May 23, 2021
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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