Защитник «Вегаса» Холден установил рекорд клуба
08:18
Защитник «Вегаса» Ник Холден Ник в первом полуфинальном матче Кубка Стэнли с «Монреалем «(4:1) забросил одну из шайб и установил рекорд клуба.
34-летний хоккеист стал первым защитником в истории «Вегаса», кому удалось отличиться в двух матчах в плей-офф НХЛ подряд.
В предыдущей игре против «Колорадо» канадец смог забить в пустые ворота.
Отметим, что в регулярном чемпионате он провел 17 матчей, в которых отдал 2 передачи и не забил голов.
В конце марта Холден был выставлен на драфт отказов, откуда никто его не забрал.
Напомним, что «Вегас» выступает в НХЛ с 2017 года.
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