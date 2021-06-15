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Защитник «Вегаса» Холден установил рекорд клуба

08:18
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Защитник «Вегаса» Ник Холден Ник в первом полуфинальном матче Кубка Стэнли с «Монреалем «(4:1) забросил одну из шайб и установил рекорд клуба.

34-летний хоккеист стал первым защитником в истории «Вегаса», кому удалось отличиться в двух матчах в плей-офф НХЛ подряд.

В предыдущей игре против «Колорадо» канадец смог забить в пустые ворота.

Отметим, что в регулярном чемпионате он провел 17 матчей, в которых отдал 2 передачи и не забил голов.

В конце марта Холден был выставлен на драфт отказов, откуда никто его не забрал.

Напомним, что «Вегас» выступает в НХЛ с 2017 года.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей