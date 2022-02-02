Орлов прокомментировал свой победный гол в овертайме матча с «Питтсбургом»

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов прокомментировал свою победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:3 ОТ).

«Я получил шайбу и заметил, что игроки «Питтсбурга» немного меня растягивают. Я двинулся немного вперед, оказался в середине чужой зоны, решил бросить и попал. Это очень важная победа и важные 2 очка для нас», — приводит официальный сайт НХЛ слова Орлова.

DMITRY ORLOV BEATS THE PENGUINS IN OVERTIME!!! pic.twitter.com/umSIbjO2sM — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) February 2, 2022

В матче с «Питтсбургом» Орлов забил два гола и был признан первой звездой встречи.

На счету Орлова 22 (7+15) очка в 42 матчах в сезоне-2021/22.