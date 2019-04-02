22:49 | Хоккей — НХЛ

Защитник "Вашингтона" Кемпны пропустит остаток сезона из-за травмы

0
Обсудить

Защитник "Вашингтона" Михал Кемпны перенес операцию. Он получил разрыв подколенного сухожилия на левой ноге, сообщает официальный Твиттер клуба.

Хоккеист пропустит от четырех до шести месяцев. Таким образом, он не сыграет как в оставшихся матчах регулярного чемпионата, так и в плей-офф.

28-летний игрок в текущем сезоне провел 71 матч за "Вашингтон" и набрал 25 (6+19) очков. Ранее сообщалось, что он выбыл из-за травмы нижней части тела и пропустит стартовые матчи плей-офф.

Все про НХЛ - здесь. 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ