Защитник "Вашингтона" Кемпны пропустит остаток сезона из-за травмы

Защитник "Вашингтона" Михал Кемпны перенес операцию. Он получил разрыв подколенного сухожилия на левой ноге, сообщает официальный Твиттер клуба.

Хоккеист пропустит от четырех до шести месяцев. Таким образом, он не сыграет как в оставшихся матчах регулярного чемпионата, так и в плей-офф.

28-летний игрок в текущем сезоне провел 71 матч за "Вашингтон" и набрал 25 (6+19) очков. Ранее сообщалось, что он выбыл из-за травмы нижней части тела и пропустит стартовые матчи плей-офф.

Caps defenseman Michal Kempny underwent a successful surgery to repair a torn left hamstring. Kempny is expected to miss 4-6 months. – CapitalsPR (@CapitalsPR) 2 апреля 2019 г.

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