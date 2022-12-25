Защитник «Вашингтона» Карлсон выбыл на неопределенный срок из-за попадания шайбы в лицо

«Вашингтон» выпустил официальное заявление о состоянии защитника Джона Карлсона.

Ранее стало известно, что 32-летний американец был выписан из больницы после того, как ему попали шайбой в лицо в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).

«Джон продолжает оставаться под наблюдением врачей после выписки из госпиталя. Срок возвращения игрока на лед остается неопределенным», — говорится в заявлении «Кэпиталз».

В сезоне-2022/23 Карлсон набрал 21 (8+13) очков в 30 матчах за «Вашингтон».