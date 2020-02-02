Дмитрий Орлов проводит 500-й матч в НХЛ
20:35
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов вышел на домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».
Для 28-летнего россиянина это 500-я игра в лиге. Орлов дебютировал в НХЛ в 2011 году и выступал только за «Столичных».
В 2018-м защитник в составе «Кэпиталз» стал обладателем Кубка Стэнли.
«Вашингтон» — «Питтсбург». Live!
Исторический момент — юбилейный 500-й матч Дмитрия Орлова в регулярном сезоне НХЛ! По этому показателю он 7-й из россиян, играющих сейчас в лиге!— Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 2, 2020
Назовете первую шестерку без подсказки? pic.twitter.com/fSyg3GIE69
Dmitry Orlov is set to play in NHL game number 500 today. #CapsPens pic.twitter.com/Jmdr4TdwD4— Washington Capitals (@Capitals) February 2, 2020
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