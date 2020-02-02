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Дмитрий Орлов проводит 500-й матч в НХЛ

20:35
Дмитрий Орлов. Фото AFP
Дмитрий Орлов. Фото AFP
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Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов вышел на домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Для 28-летнего россиянина это 500-я игра в лиге. Орлов дебютировал в НХЛ в 2011 году и выступал только за «Столичных».

В 2018-м защитник в составе «Кэпиталз» стал обладателем Кубка Стэнли.

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