Дмитрий Орлов проводит 500-й матч в НХЛ

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов вышел на домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Для 28-летнего россиянина это 500-я игра в лиге. Орлов дебютировал в НХЛ в 2011 году и выступал только за «Столичных».

В 2018-м защитник в составе «Кэпиталз» стал обладателем Кубка Стэнли.

«Вашингтон» — «Питтсбург». Live!

Исторический момент — юбилейный 500-й матч Дмитрия Орлова в регулярном сезоне НХЛ! По этому показателю он 7-й из россиян, играющих сейчас в лиге!



Назовете первую шестерку без подсказки? pic.twitter.com/fSyg3GIE69 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 2, 2020