Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов рассказал об отношении Александра Овечкина к рекорду Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.

«Видно, что когда он каждый раз бросает и не забивает, то переживает. Все хотят, чтобы он поскорее забил. И в домашних играх особенно, так как болельщики ждали этого. Когда перед тобой стоит большая цифра, иногда не сразу получается ее преодолеть», — цитирует Орлова Sport24.

37-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В его активе 810 голов. Лидером является Уэйн Гретцки (894 шайб).