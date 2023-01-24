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Орлов — об отношении Овечкина к рекорду Гретцки: «Видно, что он переживает, когда не забивает»

Орлов рассказал об отношении Овечкина к рекорду Гретцки
Руслан Минаев
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов рассказал об отношении Александра Овечкина к рекорду Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.

«Видно, что когда он каждый раз бросает и не забивает, то переживает. Все хотят, чтобы он поскорее забил. И в домашних играх особенно, так как болельщики ждали этого. Когда перед тобой стоит большая цифра, иногда не сразу получается ее преодолеть», — цитирует Орлова Sport24.

37-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В его активе 810 голов. Лидером является Уэйн Гретцки (894 шайб).

Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Центральный дивизион И В П О
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2 Виннипег 48 31 17 63
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