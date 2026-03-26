Защитник «Вашингтона» Чикран назвал Овечкина большим ребенком

Защитник «Вашингтона» Джейкоб Чикран поделился мыслями о капитане команды Александре Овечкине.

«Нет сомнений, что в душе он по-прежнему большой ребенок, который получает удовольствие от игры. Думаю, он любит находиться на льду так же сильно, как и все остальные. У него всегда улыбка на лице, и он всегда рад быть здесь. Очевидно, что каждый день приходить на лед — это огромная часть его жизни», — приводит слова Чикрана The Hockey News.

В этом сезоне на счеты 40-летнего россиянина 72 матча в регулярном чемпионате, в которых он забросил 26 шайб и отдал 27 результативных передач.