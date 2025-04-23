Защитник «Вашингтона» Алексеев рассказал, что форвард «Монреаля» Эванс выбил ему три зуба
Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев лишился трех зубов в первом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:2 ОТ).
В третьем периоде нападающий «Канадиенс» Джейк Эванс ударил его клюшкой по лицу. Хоккеист смог вернуться на лед только в овертайме.
«Алексеев рассказал, что потерял три верхних зуба, еще три нижних у него сколоты», — написал у себя на странице журналист Том Гулитти, который присутствует на тренировке «Вашингтона».
После матча главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что россиянину потребуется «серьезная стоматологическая помощь», но при этом допустил, что хоккеист сможет принять участие во второй игре серии с «Монреалем».
Второй матч серии «Вашингтон» — «Монреаль» пройдет в ночь на 24 апреля. Начало встречи — в 02.00 (мск).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
1 - 0
|1 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 1
|0 - 1
|
Вегас - Миннесота
|1 - 1
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
2 - 0
|2 - 0
|
Даллас - Колорадо
|1 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
|2 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
2 - 0
|2 - 0
|23.04
|01:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|3 : 1
|23.04
|02:30
|
Торонто – Оттава
|3 : 2 ОТ
|23.04
|03:30
|
Тампа-Бэй – Флорида
|2 : 6
|23.04
|06:00
|
Вегас – Миннесота
|2 : 5