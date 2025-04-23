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Сегодня, 18:11

Защитник «Вашингтона» Алексеев рассказал, что форвард «Монреаля» Эванс выбил ему три зуба

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Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев лишился трех зубов в первом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:2 ОТ).

В третьем периоде нападающий «Канадиенс» Джейк Эванс ударил его клюшкой по лицу. Хоккеист смог вернуться на лед только в овертайме.

«Алексеев рассказал, что потерял три верхних зуба, еще три нижних у него сколоты», — написал у себя на странице журналист Том Гулитти, который присутствует на тренировке «Вашингтона».

После матча главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что россиянину потребуется «серьезная стоматологическая помощь», но при этом допустил, что хоккеист сможет принять участие во второй игре серии с «Монреалем».

Второй матч серии «Вашингтон» — «Монреаль» пройдет в ночь на 24 апреля. Начало встречи — в 02.00 (мск).

Защитник &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Алексеев получил травму в&nbsp;первом матче серии с &laquo;Монреалем&raquo;.«Ему потребуется помощь стоматолога». Русский напарник Овечкина лишился зубов в плей-офф
Александр Алексеев (хоккей)
Хоккей
Кубок Стэнли
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Игрок «Вашингтона» Алексеев тренируется в визоре, защищающем челюсть — игроку выбили зубы в матче с «Монреалем»
Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
1 - 0
1. Вашингтон - Монреаль
3 - 2
2. Вашингтон - Монреаль
0 - 0
3. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
4. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
1 - 0
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 0
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
6 - 5
2. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
4. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1 - 0
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 1
1. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 6
2. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
4. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
0 - 1
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
1 - 1
1. Вегас - Миннесота
4 - 2
2. Вегас - Миннесота
2 - 5
3. Миннесота - Вегас
0 - 0
4. Миннесота - Вегас
0 - 0
5. Вегас - Миннесота
0 - 0
1 - 1
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
2 - 0
1. Торонто - Оттава
6 - 2
2. Торонто - Оттава
3 - 2
3. Оттава - Торонто
0 - 0
4. Оттава - Торонто
0 - 0
2 - 0
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
1 - 1
1. Даллас - Колорадо
1 - 5
2. Даллас - Колорадо
4 - 3
3. Колорадо - Даллас
0 - 0
4. Колорадо - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Колорадо
0 - 0
1 - 1
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
3 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
4. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
2 - 0
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
2 - 0
1. Виннипег - Сент-Луис
5 - 3
2. Виннипег - Сент-Луис
2 - 1
3. Сент-Луис - Виннипег
0 - 0
4. Сент-Луис - Виннипег
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Каролина – Нью-Джерси
 3 : 1
23.04 02:30
Торонто – Оттава
 3 : 2 ОТ
23.04 03:30
Тампа-Бэй – Флорида
 2 : 6
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Вегас – Миннесота
 2 : 5
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