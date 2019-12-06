Защитник «Вашингтона» Алексеев признался, что учил английский язык с помощью сериалов

Российский защитник «Вашингтона» Александр Алексеев, который выступает за «Херши» в АХЛ, признался, что изучал английский язык с помощью сериалов, сообщает Washington Post.

20-летний Алексеев был выбран под 31-м номером на драфте 2018 года. В текущем сезоне хоккеист провел 23 матча за «Херши» и набрал 9 (0+9) очков.

— У меня достаточно хороший английский, потому что в течение трех лет играл в Канаде, — цитирует Алексеева Washington Post. — Два года со мной в команде не было ни одного русского игрока. Приходилось учиться. Надо было вникать в систему игры. Как выучил язык? Смотрел разные сериалы — «Игра престолов», «Ривердэйл». Вот и все.