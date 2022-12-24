Защитник «Вашингтон» Джон Карлсон выписан из больницы после попадания шайбы в лицо

Защитник «Вашингтон» Джон Карлсон выписан из больницы после попадания шайбы в лицо в матче с «Веннипегом» (4:1). Об этом сообщила журналистка Саманта Пелл в своем Twitter.

По данным источника, игрок все еще находится под наблюдением врачей.

32-летний Карлсон в этом сезоне провел за «Кэпиталз» 30 матчей, в которых забросил восемь шайб и сделал 13 результативных передач.