Хьюз стал обладателем «Норрис Трофи»

Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз стал обладателем награды «Джеймс Норрис Трофи», которая ежегодно вручается защитнику, который проявлял наибольшее мастерство при игре на своей позиции на протяжении всего сезона.

В голосовании он обошел Кэйла Макара из «Колорадо» и Романа Йоси из «Нэшвилла».

22-летний Хьюз в сезоне-2023/24 сыграл 82 матча и набрал 92 (17+75) очка. Американец обновил рекорды «Кэнакс» для защитников по набранным очкам и результативным передачам в течение одного регулярного сезона.