Защитник «Ванкувера» Хэмоник может пропустить предстоящий сезон или даже завершить карьеру

Защитник «Ванкувера» Трэвис Хэмоник может пропустить предстоящий сезон Национальной хоккейной лиги. Ситуация настолько серьезная, что 31-летний хоккеист может вовсе завершить карьеру, сообщает журналист Рик Даливал.

Сейчас игрок хочет находиться рядом с дочерью, которая серьезно болеет. Но из-за ковид-протокола и жестких ограничений у него может не быть такой возможности.

При этом этим летом Хэмоник подписал новый контракт с «Кэнакс» на два года. Зарплата — 6 млн долларов (3 млн долларов в год в среднем).

В минувшем сезоне Хэмоник провел 38 матчей и набрал 10 (3+7) очков.