Защитник «Ванкувера» Хэмоник может пропустить предстоящий сезон или даже завершить карьеру
20:10
Защитник «Ванкувера» Трэвис Хэмоник может пропустить предстоящий сезон Национальной хоккейной лиги. Ситуация настолько серьезная, что 31-летний хоккеист может вовсе завершить карьеру, сообщает журналист Рик Даливал.
Сейчас игрок хочет находиться рядом с дочерью, которая серьезно болеет. Но из-за ковид-протокола и жестких ограничений у него может не быть такой возможности.
При этом этим летом Хэмоник подписал новый контракт с «Кэнакс» на два года. Зарплата — 6 млн долларов (3 млн долларов в год в среднем).
В минувшем сезоне Хэмоник провел 38 матчей и набрал 10 (3+7) очков.
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