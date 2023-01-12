Защитник «Ванкувера» Экман-Ларссон по решению тренера может пропустить матч с «Тампой»

Защитник «Ванкувера» Оливер Экман-Ларссон по решению главного тренера Брюса Будро может пропустить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой», сообщает TSN.

«Это потенциальная правда», — коротко ответил Будро.

В нынешнем сезоне 31-летний защитник забил 1 гол и сделал 17 передач в 40 матчах.

Его контракт с зарплатой в 7,26 миллиона долларов в год истекает после окончания сезона-2026/27.