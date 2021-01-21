Защитник «Ванкувера» Эдлер получил травму в матче против «Монреаля»
16:00
Защитник «Ванкувера» Александр Эдлер получил травму верхней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:5 Б). Хоккеист провел на льду всего 6 минут 58 секунд, сообщает Sportsnet.
Серьезность повреждения хоккеиста пока неизвестна, но он рискует пропустить длительный период времени.
Всего в 5 играх нынешнего сезона на его счету одна результативная передача.
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