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Защитник «Ванкувера» Эдлер получил травму в матче против «Монреаля»

16:00
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Защитник «Ванкувера» Александр Эдлер получил травму верхней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:5 Б). Хоккеист провел на льду всего 6 минут 58 секунд, сообщает Sportsnet.

Серьезность повреждения хоккеиста пока неизвестна, но он рискует пропустить длительный период времени.

Всего в 5 играх нынешнего сезона на его счету одна результативная передача.

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