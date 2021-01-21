Защитник «Ванкувера» Эдлер получил травму в матче против «Монреаля»

Защитник «Ванкувера» Александр Эдлер получил травму верхней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:5 Б). Хоккеист провел на льду всего 6 минут 58 секунд, сообщает Sportsnet.

Серьезность повреждения хоккеиста пока неизвестна, но он рискует пропустить длительный период времени.

Всего в 5 играх нынешнего сезона на его счету одна результативная передача.