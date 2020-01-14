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Защитник «Торонто» Райлли пропустит два месяца из-за перелома ноги

08:23
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Защитник «Торонто» Морган Райлли выбыл на восемь недель из-за перелома ноги, полученного в матче против «Флориды» (4:8), сообщает официальный сайт НХЛ.

13 января защитнику была проведена томография, после чего он был помещен в список травмированных. Ожидается, что он сможет вернуться на лед через два месяца.

В текущем сезоне Райлли провел 46 матча НХЛ, в которых набрал 27 (3+24) очков.

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