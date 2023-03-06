Хедман получил травму после столкновения со Свечниковым

Защитник «Тампы» Виктор Хедман получил травму в столкновении с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым в матче (0:6) регулярного чемпионата НХЛ.

После толчка россиянина швед упал на лед и ударился о бортик.

«Каролина» с 90 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Тампа» с 79 очками — на пятой строчке.