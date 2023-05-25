Защитник «Тампы» Сергачев сравнил хоккей с футболом

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал слова бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева о том, что футбол намного сложнее хоккея.

«Не знаю, если честно, я не могу сравнить. После дерби общался с Джикией, обсуждали их тренировки. Они очень много бегают в течение всей игры, а у нас смена 45 секунд, мы отдыхаем по 2-3 минуты. У нас больше контакта, у них меньше. Они больше пробегают дистанции, мы меньше. Здесь тяжело сравнить, на самом деле. Ребята проделывают огромную работу на поле, но я не доктор, поэтому мне трудно сказать, что сложнее», — приводит «РБ Спорт» слова Сергачева.

24-летний хоккеист является двукратным обладателем Кубка Стэнли, а также бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.