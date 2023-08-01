Защитник «Тампы» Сергачев рассказал о своем новом контракте с клубом
Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Михаил Сергачев рассказал о своем новом контракте с клубом НХЛ
— В этом году вступает в силу ваш новый контракт. Что вообще почувствовали, когда пришел подписной бонус на счет?
— Ничего не почувствовал. У меня и до этого был хороший контракт, и первый контракт был хорошим. Все эти деньги не тратятся, а откладываются на будущее. Сейчас у меня и у моей семьи комфортная жизнь, я откладываю на сына, на детей, на будущее, когда я завершу карьеру. Так что никакой разницы я не почувствовал, что сейчас могу пойти и купить самолет. Мне это неинтересно, — цитирует Сергачева Sport24.Бонус россиянина составил 6,5 миллиона долларов. В сезоне-2022/23 «Лайтнинг» вылетели в первом раунде Кубка Стэнли, уступив «Торонто» (счет в серии — 2-4).
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|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
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|Рейнджерс
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|0
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|0
|0
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|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
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|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
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|0
|0
|5
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|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
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