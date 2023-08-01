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Сегодня, 15:10

Защитник «Тампы» Сергачев рассказал о своем новом контракте с клубом

Виктория Кравченко
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Михаил Сергачев рассказал о своем новом контракте с клубом НХЛ

— В этом году вступает в силу ваш новый контракт. Что вообще почувствовали, когда пришел подписной бонус на счет?

— Ничего не почувствовал. У меня и до этого был хороший контракт, и первый контракт был хорошим. Все эти деньги не тратятся, а откладываются на будущее. Сейчас у меня и у моей семьи комфортная жизнь, я откладываю на сына, на детей, на будущее, когда я завершу карьеру. Так что никакой разницы я не почувствовал, что сейчас могу пойти и купить самолет. Мне это неинтересно, — цитирует Сергачева Sport24.

Бонус россиянина составил 6,5 миллиона долларов. В сезоне-2022/23 «Лайтнинг» вылетели в первом раунде Кубка Стэнли, уступив «Торонто» (счет в серии — 2-4).
Источник: https://sport24.ru/hockey/news-563987-russkiy-zashchitnik-tampy-iz-za-kontrakta-poddushivali-v-razdevalke
Михаил Сергачев
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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