Защитник «Тампы» Сергачев посоревновался в бассейне с пловчихой Ефимовой

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев посоревновался в бассейне с российской пловчихой Юлией Ефимовой.

Хоккеист плыл кролем, но проиграл в заплыве на 25 метров пловчихе, которая плыла брассом.

«Единственный раз в жизни, когда проигрывать было не обидно, а даже приятно. Спасибо за крутые эмоции», — написал Сергачев под видео в Instagram.

Сергечев подарил россиянке свитер «Тампы» с автографами, а Ефимова отдала ему свою плавательную шапочку.