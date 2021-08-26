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Защитник «Тампы» Сергачев посоревновался в бассейне с пловчихой Ефимовой

13:59
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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев посоревновался в бассейне с российской пловчихой Юлией Ефимовой.

Хоккеист плыл кролем, но проиграл в заплыве на 25 метров пловчихе, которая плыла брассом.

«Единственный раз в жизни, когда проигрывать было не обидно, а даже приятно. Спасибо за крутые эмоции», — написал Сергачев под видео в Instagram.

Сергечев подарил россиянке свитер «Тампы» с автографами, а Ефимова отдала ему свою плавательную шапочку.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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