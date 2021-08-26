Защитник «Тампы» Сергачев посоревновался в бассейне с пловчихой Ефимовой
13:59
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев посоревновался в бассейне с российской пловчихой Юлией Ефимовой.
Хоккеист плыл кролем, но проиграл в заплыве на 25 метров пловчихе, которая плыла брассом.
«Единственный раз в жизни, когда проигрывать было не обидно, а даже приятно. Спасибо за крутые эмоции», — написал Сергачев под видео в Instagram.
Сергечев подарил россиянке свитер «Тампы» с автографами, а Ефимова отдала ему свою плавательную шапочку.
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