Защитник «Тампы» Сергачев набрал 150-е очко в НХЛ

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев набрал 150-е очко в карьере в НХЛ.

Россиянин стал автором результативной передачи на Габриэля Фортье в матче регулярного чемпионата против «Вегаса». Отметим, что Фортье забросил свою первую шайбу в НХЛ в карьере.

Сергачев был выбран «Монреалем» под 9-м номером драфта НХЛ-2016, он выступает за «Тампу» с 2017 года. На счету защитника 31 гол и 119 результативных передач в 312 матчах в лиге.