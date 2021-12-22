Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Защитник «Тампы» Сергачев набрал 150-е очко в НХЛ

07:48
Теги:

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев набрал 150-е очко в карьере в НХЛ.

Россиянин стал автором результативной передачи на Габриэля Фортье в матче регулярного чемпионата против «Вегаса». Отметим, что Фортье забросил свою первую шайбу в НХЛ в карьере.

Сергачев был выбран «Монреалем» под 9-м номером драфта НХЛ-2016, он выступает за «Тампу» с 2017 года. На счету защитника 31 гол и 119 результативных передач в 312 матчах в лиге.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Олимпийский чемпион попал в больницу после избиения в Москве. Он защищал свою девушку
Пентагон ответил на слова Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе
0
Реклама