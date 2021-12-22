Защитник «Тампы» Сергачев набрал 150-е очко в НХЛ
07:48
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев набрал 150-е очко в карьере в НХЛ.
Россиянин стал автором результативной передачи на Габриэля Фортье в матче регулярного чемпионата против «Вегаса». Отметим, что Фортье забросил свою первую шайбу в НХЛ в карьере.
Gabriel Fortier (@forts9) buries it for his first NHL goal! ? pic.twitter.com/FH6c3hzjKA— NHL (@NHL) December 22, 2021
Сергачев был выбран «Монреалем» под 9-м номером драфта НХЛ-2016, он выступает за «Тампу» с 2017 года. На счету защитника 31 гол и 119 результативных передач в 312 матчах в лиге.
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