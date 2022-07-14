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Сегодня, 19:46

Защитник «Тампы» Сергачев рассказал о своем образовании

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев рассказал о своем образовании.

— Ты уже отучился? Какая у тебя ситуация с образованием?

— Я уже отучился на бухгалтера. Получается, два года назад защитил диплом. На второе высшее не планирую идти. Хотел бы очень отучиться в школе бизнеса. Есть идея ее реализовать.

— То есть можешь работать бухгалтером Кучерова?

— Да и себя.

Сергачев — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы», которая в 2016 году выменяла его из «Монреаля».

Михаил Сергачев
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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