Сергачев рассказал, как проходили переговоры с «Тампой» о новом контракте

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев рассказал о переговорах с клубом о новом контракте.

— Как проходили переговоры с «Тампой»?

— Переговоры гладко и легко перешли. Тренер сказал, что ему понравилось, как я играл в плей-офф. Дальше уже дело было за Дэном. Самое главное для меня это развитие. «Тампа» быстро развивается. ее результаты только это доказывает. Я понял, что команда ждет от меня большего. Для меня самое главное, что они доверяют. Приятно, что контракт подписан на целых восемь лет.

— Через год ты будет зарабатывать больше, чем Хедман, главный защитник клуба. Как команда вообще встретила? Была уже какая-то реакция?

— Меня все поздравили, вся команда, Хедман в том числе. Подколы, естественно, будут. Все понимают, что это бизнес и как это работают. Я не просил больше, чем Хедман. Просто так получилось. Надеюсь, он не обиделся. Он понимает, как это работает.

В среду, 13 июля, агент 24-летнего россиянина заявил, что его клиент подписал новый контракт с «Тампой».