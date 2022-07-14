Защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал третье подряд попадание в финал Кубка Стэнли.

— Не взрывает голову, что уже позади три финала Кубка Стэнли, два кубка в 24 года?

— Да нет, я держу себя в узде. Не даю себе слишком радоваться, тем более, чему тут радоваться, если мы проиграли финал. Для меня не было столь важно, что мы играли третий финал. Считаю, что ребята заслужили уважение, играя со сломанными частями тела. Эта команда войдет в историю, — сказал хоккеист на пресс-конференции.

Сергачев — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы», которая в 2016 году выменяла его из «Монреаля».