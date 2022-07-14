Сергачев — о трех подряд финалах Кубка Стэнли: «Не даю себе слишком много радоваться»
Сергачев поделился мыслями по поводу третьего подряд попадания в финал Кубка Стэнли
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал третье подряд попадание в финал Кубка Стэнли.
— Не взрывает голову, что уже позади три финала Кубка Стэнли, два кубка в 24 года?
— Да нет, я держу себя в узде. Не даю себе слишком радоваться, тем более, чему тут радоваться, если мы проиграли финал. Для меня не было столь важно, что мы играли третий финал. Считаю, что ребята заслужили уважение, играя со сломанными частями тела. Эта команда войдет в историю, — сказал хоккеист на пресс-конференции.
Сергачев — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы», которая в 2016 году выменяла его из «Монреаля».
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|П
|О
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|Айлендерс
|0
|0
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|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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8.10
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15.10
|7.10
|21:00
|
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