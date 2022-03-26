Защитник «Тампы» Макдона выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Защитник «Тампы» Райан Макдона получил травму «верхней части тела». Хоккеист выбыл на неопределенный срок, сообщает пресс-служба клуба.

В этом сезоне 32-летний американец провел 60 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 3 гола и 18 результативных передач при показателе полезности «плюс 16».

Напомним, что контракт Макдоны с кэпхитом 6,75 миллиона долларов истекает после завершения сезона-2025/26.