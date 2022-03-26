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Сегодня, 19:21

Защитник «Тампы» Макдона выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Тампы» Райан Макдона получил травму «верхней части тела». Хоккеист выбыл на неопределенный срок, сообщает пресс-служба клуба.

В этом сезоне 32-летний американец провел 60 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 3 гола и 18 результативных передач при показателе полезности «плюс 16».

Напомним, что контракт Макдоны с кэпхитом 6,75 миллиона долларов истекает после завершения сезона-2025/26.

Райан Макдона
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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