Защитник «Тампы» Макдона выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Защитник «Тампы» Райан Макдона получил травму «верхней части тела». Хоккеист выбыл на неопределенный срок, сообщает пресс-служба клуба.
В этом сезоне 32-летний американец провел 60 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 3 гола и 18 результативных передач при показателе полезности «плюс 16».
Напомним, что контракт Макдоны с кэпхитом 6,75 миллиона долларов истекает после завершения сезона-2025/26.
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31.03
|26.03
|02:00
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Баффало – Вашингтон
|3 : 4 Б
|26.03
|02:00
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Рейнджерс – Питтсбург
|5 : 1
|26.03
|03:00
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Виннипег – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|26.03
|04:00
|
Калгари – Аризона
|4 : 2
|26.03
|04:00
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Колорадо – Филадельфия
|6 : 3
|26.03
|19:30
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Бостон – Айлендерс
|- : -
|26.03
|19:30
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Детройт – Тампа-Бэй
|- : -
|26.03
|22:00
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Вегас – Чикаго
|- : -
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