Защитник «Тампы» Макдона: «Кучеров стал более зрелым, и это приятно видеть»

Защитник «Тампы» Райан Макдона высказался касательно прогресса партнера по команде форварда Никиты Кучерова в течение Кубка Стэнли.

«Куч всегда считал себя ответственным за успех команды. Но были времена, когда в случае какого-то неудачного для себя эпизода он слишком сильно расстраивался, забывая, что на льду есть ещё 18 парней, на которых можно положиться. Сейчас, если вдруг случается тот редкий вечер, когда у него не идет игра, он всё равно сохраняет позитивный настрой, подбадривает остальных и пытается помочь команде иным способом. Он стал более зрелым, и это приятно видеть», — приводит официальный сайт НХЛ на русском языке слова Макдоны.

28-летний россиянин с 32 (8+24) очками возглавляет бомбардирскую гонку Кубка Стэнли-2021.

Четвертая игра финальной серии плей-офф НХЛ «Монреаль» — «Тампа» состоится 6 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.