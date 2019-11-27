Защитник «Тампы» Чернак дисквалифицирован на два матча за удар локтем

Защитник «Тампа-Бэй» Эрик Чернак дисквалифицирован на два матча, сообщает официальный сайт НХЛ. 22-летний словак в матче с «Баффало» ударил локтем в голову защитника «Сэйбрз» Расмуса Далина. У 19-летнего игрока сотрясение мозга, он выбыл на неопределенный срок.

В нынешнем сезоне Чернак провел 20 матчей и отметился 1 голом. Из его зарплаты будут удержаны 7500 долларов в пользу фонда экстренной помощи игрокам.

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