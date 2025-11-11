Агафонов — о драфте НХЛ: «Когда меня выбрал «Сиэтл», я понял, что драфт — это оценка моей работы за все 12 лет, что я в хоккее»
Защитник системы «Салавата Юлаева» Максим Агафонов в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о выборе на драфте НХЛ и поделился своими впечатлениями.
— Вы были выбраны в этом году на драфте НХЛ «Сиэтл Кракен». Расскажите, какие испытали эмоции?
— Я общался, наверное, с представителями 15-16 команд: ходил на ужины, встречался со скаутами и генеральными менеджерами. При этом «Сиэтл» стал первым клубом, проявившим ко мне интерес. Еще в августе, на турнире памяти Родиона Амирова, ко мне впервые подошел скаут именно из «Сиэтла». Больше всего за время преддрафтового сезона я общался с представителями «Юты». Когда меня выбрал «Сиэтл», я понял, что драфт — это оценка моей работы за все 12 лет, что я в хоккее. Если тебя задрафтовали, значит, ты чего-то стоишь и входишь в число лучших в своей возрастной категории.
— Этим летом вы были в тренировочном лагере в Сиэтле. Как там все прошло?
— Это просто космос! Знаете, как будто картинку из детства перенесли в реальность. Я думаю, каждый ребенок, который начинает заниматься хоккеем, мечтает об этом: быть выбранным, приехать и сидеть в раздевалке команды НХЛ. Я тренировался на тренировочной базе, общался с генеральным менеджером и главным по развитию. И я им сказал, что это была моя мечта в детстве, а сейчас это моя реальность, которую я могу по-настоящему почувствовать. Наверное, это мечта, которая постепенно становится явью. Но в хоккее все очень быстро меняется: сегодня ты на вершине, а завтра можешь оказаться никому не нужным. Будем надеяться, что все сложится хорошо.
— Как у вас дела с английским языком? Языкового барьера не возникло?
— Я благодарен своей маме. С самого детства я изучал английский, учился в специализированной английской школе. Примерно с десяти лет у меня было по два-три занятия английским в неделю. А последние два года я занимаюсь исключительно с носителем языка, и мы сделали большой упор на хоккейную лексику. Все, что касается хоккейных терминов, я старательно учил и запоминал.
(Екатерина Смирнова)
