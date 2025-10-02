Защитник «Сиэтла» Эванс выбыл на 6-8 недель из-за травмы

Защитник «Сиэтла» Райкер Эванс выбыл на 6-8 недель из-за травмы верхней части тела, сообщила клубная пресс-служба.

Ожидается, что 23-летний канадец пропустит первый матч регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» 10 октября.

В августе «Сиэтл» продлил контракт с Эвансом на два года. Хоккеист играет за этот клуб с 2023 года.

В сезоне-2024/25 защитник в 73 матчах регулярного чемпионата набрал 25 (5+20) очков.

В 2025 году Эванс дебютировал за сборную Канады на чемпионате мира, где в 8 матчах записал на свой счет 2 результативные передачи.