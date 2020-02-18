Защитник «Сент-Луиса», перенесший сердечный приступ, выступил с обращением

Защитник «Сент-Луиса» Джей Боумистер, перенсший сердечный приступ, выступил с обращением, в котором поблагодарил всех за поддержку. Игрок перенес успешную операцию, во время которой ему был установлен имплантируемый кардиовертер-дифибриллятор.

Напомним, матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Сент-Луисом» был прерван в середине первого периода. На 14-й минуте медицинскому персоналу пришлось оказывать экстренную помощь Боумистеру, которому стало плохо на скамейке запасных. 36-летнего канадца доставили в больницу.

— Я бы хотел искренне поблагодарить всех тренеров из «Сент-Луиса» и «Анахайма», всех тех, кто ответил на ситуацию, медицинский персонал Анахайма и команду медицинского центра за их быстрые действия 11 февраля, — приводит слова Боумистера сайт Сент-Луиса. — Наша семья почувствовала поддержку всей НХЛ, а также города Сент-Луис в это время. Нам очень помогла ваша обеспокоенность.

В воскресенье вечером я вернулся в Сент-Луис и начал свое восстановление. Моя жена и дочери навсегда благодарны за поддержку, и мы продолжим смотреть в будущее с позитивом.