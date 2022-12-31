Защитник «Сент-Луиса» Крюг пропустит 6 недель из-за травмы
«Сент-Луис» поместил защитника Тори Крюга в долгосрочный список травмированных, сообщает TSN.
31-летний защитник пропустит шесть недель из-за повреждения верхней части тела.
Американец в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ набрал 17 (5+12) очков при показателе полезности «-20» в 31 матче регулярного чемпионата.
Контракт защитника с кэпхитом в 6,5 миллиона долларов действует до конца сезона-2026/27.
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1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
|31.12
|01:00
|
Анахайм – Нэшвилл
|1 : 6
|31.12
|03:00
|
Питтсбург – Нью-Джерси
|2 : 4
|31.12
|03:30
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Каролина – Флорида
|4 : 0
|31.12
|06:00
|
Сиэтл – Эдмонтон
|2 : 7
|31.12
|21:00
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Бостон – Баффало
|- : -
|31.12
|21:00
|
Коламбус – Чикаго
|- : -
|31.12
|23:00
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Вегас – Нэшвилл
|- : -
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