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Сегодня, 18:46

Защитник «Сент-Луиса» Крюг пропустит 6 недель из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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«Сент-Луис» поместил защитника Тори Крюга в долгосрочный список травмированных, сообщает TSN.

31-летний защитник пропустит шесть недель из-за повреждения верхней части тела.

Американец в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ набрал 17 (5+12) очков при показателе полезности «-20» в 31 матче регулярного чемпионата.

Контракт защитника с кэпхитом в 6,5 миллиона долларов действует до конца сезона-2026/27.

Тори Краг
ХК Сент-Луис Блюз
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НХЛ: «Вашингтон» — «Монреаль», «Сент-Луис» — «Миннесота» и другие матчи 31 декабря и 1 января
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